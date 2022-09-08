Пентагон осенью представит Стратегию национальной обороны США

8 сен. 11:33

США могут представить обновленную Стратегию национальной безопасности (СНО) в ближайшие недели. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в ходе своего выступления на ежегодной конференции, организованной еженедельником Defense News.

"Я надеюсь на то, что Стратегия национальной обороны будет обнародована в ближайшие недели", - цитирует его ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что Конгресс получил засекреченную версию новой СНО от Пентагона в конце марта. В ней говорилось об угрозах для страны со стороны России из-за ситуации на Украине. Кроме того, в документе подчеркивалось, что Китай одновременно является наиболее важным стратегическим соперником и основным вызовом.