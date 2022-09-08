РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пентагон осенью представит Стратегию национальной обороны США

Пентагон осенью представит Стратегию национальной обороны США

США могут представить обновленную Стратегию национальной безопасности (СНО) в ближайшие недели. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в ходе своего выступления на ежегодной конференции, организованной еженедельником Defense News.

"Я надеюсь на то, что Стратегия национальной обороны будет обнародована в ближайшие недели", - цитирует его ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что Конгресс получил засекреченную версию новой СНО от Пентагона в конце марта. В ней говорилось об угрозах для страны со стороны России из-за ситуации на Украине. Кроме того, в документе подчеркивалось, что Китай одновременно является наиболее важным стратегическим соперником и основным вызовом.

980 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version