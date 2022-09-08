Коронавирус в России снова пошел в рост

8 сен. 11:31

За минувшие сутки в России за сутки выявили 50 618 новых случаев COVID-19, умерли 93 человека, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Москве выявлены 7896 случаев COVID-19, 30 человек умерли, в Санкт-Петербурге зафиксировано 3249 новых заболевших, в Подмосковье – 1773 новых пациента.

В Краснодарском крае – 1259 новых заболевших, в Ставропольском крае – 739, в Крыму - 491, в Дагестане - 135, в Кабардино-Балкарии - 207, в Адыгее - 77, в Карачаево-Черкесии - 105, в Чечне - 54, в Северной Осетии - 81, в Ингушетии - 42.

За сутки в России госпитализированы 3 611 человек, на 11,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 28 субъектах, снижение - в 53, ситуация не изменилась в четырех субъектах.

Выздоровело за сутки 50 293 человека, или на 4,4% меньше в сравнении с 7 сентября 2022 года, - говорится в сообщении.