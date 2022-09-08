Португальский полузащитник Жоау Батчи будет играть за "Краснодар"

8 сен. 11:11

Кубанский футбольный клуб "Краснодар" подписал полузащитника португальского клуба Жоау Батчи, - сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Контракт с "черно-зелеными" Жоау Педру Фортеш Батчиеза подписал до конца июня 2025 года, с ноября 2019 он играл в составе "Шавеша", всего за португальскую команду он сыграл 88 официальных матчей и забил 12 голов, - передает "АиФ-Юг".

В прошлом сезоне футболист вошел в тройку лучших бомбардиров "Шавеша", забив семь мячей – благодаря этому команда смогла пробиться в Примейру.

С прошлого года Батчи выступал за сборную Анголы. Он сыграл два матча в квалификации чемпионата мира 2022.