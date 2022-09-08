Москалькова считает, что ООН не нуждается в реформировании

8 сен. 11:03

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила мнение, что ООН нужно не реформировать, нужно добиваться, чтобы его органы работали,

Далее она напомнила, что ООН была создана после окончания Второй мировой войны. "И очень важно, наоборот, сохранить уставные органы и те начала, которые были сформированы и объединены в устав ООН. И не подменять их некими действиями по понятиям, по неписаным правилам. Мне кажется, наоборот, надо добиваться того, чтобы ООНовские органы работали", - сказала Москвалькова в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ)

Также омбудсмен отметила, что взаимодействует с комиссаром ООН по правам человека, в том числе по поводу дискриминации и русофобии, и она одна из немногих, кто сделал заявление по этой теме.