Иран снабжает свои ВВС отечественными БПЛА на 100%

8 сен. 10:59

Иран полностью обеспечивает свои военно-воздушные силы боевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) собственного производства. ОБ этом заявил командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди.

"Мы достигли 100-процентного самообеспечения в области беспилотной авиации, однако не должны ни на мгновение останавливаться в этих усилиях, так как остановка в этой сфере ведет к отставанию", - цитирует его агентство ISNA.

Командующий ВВС подчеркнул, что Иран добился хорошего прогресса в области БПЛА. "ВВС закупили два очень ценных дрона - "Каман-12" и "Каман-22". Мы одни из первых в регионе в области беспилотной авиации. Наши возможности растут с каждым днем, и мы услышим хорошие новости в этой области в недалеком будущем", - поведал Вахеди.