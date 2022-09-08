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Сильный дождь "оживил" Агурские водопады в Сочи

Сочинский национальный парк

Прошедшие на Кубани сильные дожди вдохнули жизнь в Агурские водопады – они снова наполнились водой, - сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

30-ти метровый водопад "Агурского ущелья" уже заполнил чашу озера водой, - передает "АиФ-Юг".

Напомним, 30 августа во время обхода туристического объекта работники Мацестинского участкового лесничества зафиксировали, что река Агура исчезла в ущелье, а на месте первого 30-метрового водопада показалось дно озера. Водопады пересохли из-за отсутствия осадков и стояли без воды почти две недели. 

ФОТО Сочинский национальный парк
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