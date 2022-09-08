Пашинян потребовал помирить Армению с Азербайджаном до зимы 

Армянские СМИ в эти дни регулярно публикуют утечки о секретной подготовке Ереваном проекта мирного договора с Баку. Сегодня газета "Паст" написала прямо, что премьер-министр Никол Пашинян потребовал от дипломатов разработать проект мирного договора до начала декабря. Распоряжение было отдано после его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 31 августа.

Газета уточняет, что Никол Пашинян, вернувшись с переговоров с Ильхамом Алиевым, собрал правительственное совещание "в очень узком составе" и велел "в ускоренном темпе" работать над центральным документом послевоенных армяно-азербайджанских отношений. После этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян срочно улетел в Москву на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, а сам Пашинян отправился во Владивосток для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Мирный договор был в повестке обоих визитов.

Здесь стоит напомнить, что еще в апреле, когда Баку выдвинул пять базовых принципов мирного договора, Пашинян заявил, что "в этих принципах нет ничего неприемлемого для нас". Сказано это было, конечно, с оговоркой, что Ереван хотел бы расширить их число (до сих пор ни один армянский принцип мирного договора не был озвучен), но тем не менее армянские власти по существу согласились на разработку документа по азербайджанскому плану. Базовые принципы стоит привести целиком для понимания, какая работа будет вестись сейчас в Ереване.

Во-первых, Азербайджан предложил закрепить в мирном договоре "взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга". Второй принцип дополняет первый: "взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем".

Третья основа стабильного мира на Южном Кавказе – "отказ от угроз безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН". Четвертый и пятый принципы являются естественными следствиями первых трех: "делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений" и "открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес".

Если допустить, что: а) утечка с совершенно секретного заседания правительства Армении верна, б) МИД РА действительно приступил к двухмесячной разработке мирного договора, в) эта версия нацелена не на саботаж урегулирования, как обычно, а на установление мира с Азербайджаном на самом деле – то в армянской версии документа обязательно будут такие кардинальные положения, как признание Ереваном территориальной целостности Азербайджанской Республики и закрытие сепаратистского проекта в Карабахе, чего требует первый принцип, и отказ от каких бы то ни было реваншистских планов в будущем, чего требуют второй и третий принципы.



Армянская версия мирного договора в буквальном смысле запретит националистский подход к вопросу карабахских армян, поставит "партию войны" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна вне закона. Также она неизбежно отменит любую поддержку вооруженного сепаратизма в зоне временного размещения российских миротворцев вокруг азербайджанского города Ханкенди и обяжет Ереван организованно вывезти с территорий Азербайджана всех незаконных переселенцев по аналогии с тем, как они были вывезена в августе из Лачина, Забуха и Суса. По существу, после этого отпадет потребность в российских миротворцах, и Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд, Агдере, Аскеран и села возле них перейдут под полный контроль Баку.

С одной стороны, появление в Ереване в двухмесячный срок документа с подобными последствиями не так просто представить. Оппозиционные националисты, для которых мирный договор с Азербайджаном равен политической смерти, окажутся припертыми к стенке и бросят все силы на срыв этой работы. От них можно ожидать чего угодно, вплоть до терактов и иных преступлений. Государственный стиль самого Никола Пашиняна не предполагает оперативности, решительности и четкости, когда обстоятельства не ставят перед ним вопрос политического выживания – он предпочитает торговаться как можно дольше и платить как можно меньше, в идеале вовсе не выполнять свои обязательства (достаточно взглянуть на ноль километров автомобильных и железных дорог, уложенных Ереваном по девятому пункту Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года).

С другой стороны, все новейшие утечки, намеки и многозначные места в заявлениях говорят о том, что Москве и Баку удалось сдвинуть Ереван с мертвой точки тем или иным способом. Возможно, перед Пашиняном все-таки был поставлен вопрос политического выживания, возможно, он смог доторговаться до чего-то, что обеспечит ему сохранение власти при закрытии сепаратистского проекта в Карабахе и отмене националистической идеологии в Армении. Надо сказать, что сам Никол Пашинян весьма заинтересован в отправке карабахского вопроса в прошлое, причем по многим причинам: окончательная победа над политическими врагами из "партии войны", консолидация власти в республике, упрочение своих позиций в армянском обществе (голосовавшем на парламентских выборах в июне 2021 года против возвращения националистов), снятие военной нагрузки с бюджета, открытие границ – и подписание им мирного договора с Баку не является чем-то нереальным.

Продолжая активно торговаться с Азербайджаном, Россией и Турцией, режим Никола Пашиняна постепенно вводит в информационное поле Армении и так витающие в воздухе идеи о неизбежности мирной жизни с соседями. К примеру, накануне один из депутатов правящего "Гражданского договора" Арсен Торосян заявил, что народы Армении и Азербайджана необходимо примирить, "залечить раны людей, проживших 30 лет в войнах и военных конфликтах, а не углублять вражду". Всего три года назад такие слова в Ереване вслух никто не произносил, а сейчас они звучат: "Азербайджан был ранен в войне 1994 года, давшей 25 тыс жертв, имея 600 тыс беженцев. Или мы единственные жертвы? Разжигание длительной вражды с азербайджанцами является для нас ловушкой" – так сказал представитель Никола Пашиняна.

Такую риторику, как и работу над мирным договором, можно только приветствовать. И Азербайджан, и Армения нуждаются в полной, безусловной и непоколебимой нормализации отношений, и до сегодняшнего дня для этого не хватало только одного – политической воли Еревана. И если утечка "Паста" верна, а слова Торосяна имеют системный характер, надежд на скорое урегулирование и мир на Южном Кавказе становится больше.