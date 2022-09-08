Автобус из Петербурга в Геленджик будет ходить до Анапы

8 сен. 10:35

Автобусный рейс Петербург – Геленджик продлят до Анапы, - сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

"Дал поручение "Пассажиравтотрансу" организовать на пути следования автобуса в Геленджик остановки в Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону, а также продлить сам маршрут до Анапы. Петербуржцам в период приостановки авиасообщения станут доступны еще четыре южных города", - написал Кирилл Поляков.

Сейчас готовится еще один маршрут из Петербурга - в Симферополь, уже идет процесс получения разрешительных документов на него, - добавил вице-губернатор Северной столицы.