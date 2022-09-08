Пожар на юге Турции не угрожает строительству АЭС "Аккую"

8 сен. 10:22

Лесной пожар, бушующий в провинции Мерсин на юге Турции, не несет угрозы строительству первой атомной электростанции "Аккую", которое идет в районе стихийного бедствия, сообщили в Управлении лесного хозяйства Турции.

"В настоящий момент пожар не удается полностью взять под контроль, но он не угрожает строительству АЭС "Аккую", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что пожар возник накануне в районе города Гюльнар, который находится в 50 км от самой АЭС "Аккую".

К тушению пожара привлечены более 150 единиц техники, включая 29 вертолетов и 11 самолетов. Причины возгорания устанавливаются.