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ЦБ РФ намерен продвигать эксперимент по трансграничным расчетам цифровым рублем

ЦБ РФ намерен продвигать эксперимент по трансграничным расчетам цифровым рублем

Центральный Банк России будет активно работать над созданием механизма трансграничных расчетов с помощью цифрового рубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью для фильма телеканала "Россия-24" к 220-летию Минфина РФ.

"Мы будем активно продвигать возможность трансграничных расчетов, используя цифровой рубль", - пояснила она.

По словам Набиуллиной, множество банков в РФ стремятся присоединиться к эксперименту по вводу цифрового рубля, который будет проходить до 2023 года, и активно участвуют в нем.

Глава ЦБ РФ уточнила, что в следующем году уже будут проводиться некоторые операции в ограниченных размерах, и постепенно цифровой рублт будет вводиться в оборот.

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