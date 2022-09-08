ЦБ РФ намерен продвигать эксперимент по трансграничным расчетам цифровым рублем

8 сен. 10:22

Центральный Банк России будет активно работать над созданием механизма трансграничных расчетов с помощью цифрового рубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью для фильма телеканала "Россия-24" к 220-летию Минфина РФ.

"Мы будем активно продвигать возможность трансграничных расчетов, используя цифровой рубль", - пояснила она.

По словам Набиуллиной, множество банков в РФ стремятся присоединиться к эксперименту по вводу цифрового рубля, который будет проходить до 2023 года, и активно участвуют в нем.

Глава ЦБ РФ уточнила, что в следующем году уже будут проводиться некоторые операции в ограниченных размерах, и постепенно цифровой рублт будет вводиться в оборот.