Хасавюртовское "Дагэкосити" заплатит за вред экологии

8 сен. 10:02

Арбитражный суд Дагестана постановил взыскать с ООО "Дагэкосити" 14 млн рублей в пользу Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора.

Взыскание наложено на компанию за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год, - следует из решения суда. С 1 января 2019 года компания выполняла функции регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов в Хасавюрте, однако в январе 2021 года Минприроды республики лишило ее статуса регоператора, - передает "АиФ-Дагестан".

Еще 93 тыс рублей компания должна отдать в доход федерального бюджета в качестве государственной пошлины по иску.