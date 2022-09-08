Врач рассказал, об опасности недостатка воды в рационе

8 сен. 9:55

Вода должна присутствовать в ежедневном рационе, сообщил эндокринолог Антон Поляков, уточнив, что при ее дефиците начнутся проблемы со здоровьем.

По его словам, вода способствует выведению лишней жидкости, контролю аппетита, нормализации состояния крови и выведению токсинов.

Далее Поляков пояснил, что необходимое количество жидкости в день можно рассчитать по формуле – 30 миллилитров на килограмм массы тела. "Если вес человека 100 кг, то в норме необходимо потреблять не менее трех литров жидкости. В том числе и той, которая содержится в продуктах питания, – овощах, фруктах", - сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

Эндокринолог также отметил, что недостаток воды в рационе провоцирует замедление обмена веществ, интоксикацию и сгущение крови.