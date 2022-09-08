Силуанов заявил о планах нарастить объемы юаня в международных резервах

8 сен. 9:55

Роль юаня в российских международных резервах продолжит расти, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью "России 24" в преддверии Московского финансового форума.

"Резервы стран обычно формируются в тех валютах, с кем идет активная торговля. Да, у нас сейчас мы видим увеличение объемов торговли с нашим восточным соседом. И, безусловно, роль юаня в резервах будет также расти", - пояснил глава Минфина.

По словам Силуанова, это означает, что в текущих условиях для создания золотовалютных резервов лучше всего подходят золото, а также юань и другие валюты дружественных стран.