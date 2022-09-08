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В Ингушетии жалуются на поборы в детсадах

В Ингушетии жалуются на поборы в детсадах

Министерство образования и науки Ингушетии начало получать обращения от родителей по поводу сбора денег на нужды детских садов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

"В министерство образования и науки республики начали поступать сообщения с информацией о денежных сборах, которые проводятся в дошкольных учреждениях", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Родители не обязаны сдавать деньги на нужды государственного дошкольного образовательного учреждения, и при возникновении подобных ситуаций представитель ведомства попросил направлять официальное обращение на имя вице-премьера - министра образования и науки региона Эсет Боковой.

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