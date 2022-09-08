Спикер Сената Казахстана одобрил введение президентского срока на семь лет

8 сен. 9:41

Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил о том, что поддерживает инициативу главы республики Касым-Жомарта Токаева о введении однократного семилетнего президентского срока.

"Я поддерживаю введение семилетнего президентского срока, чтобы гражданин нашей страны мог на один срок избираться президентом. Это позволит нашей стране развивать политическую конкуренцию, и мы сделаем серьезный шаг в сторону формирования сбалансированной конкурентной демократической политической системы", - сказал он.

Далее Ашимбаев отметил, что введение данной нормы позволит в дальнейшем ограничить в Казахстане сосредоточение власти в руках одного человека. "Семь лет - это достаточный срок для того, чтобы реализовать свою предвыборную программу. Эта норма - часть программы политических реформ в Казахстане. Она позволит сделать еще один важный шаг в сторону демонополизации власти", - выразил уверенность он.