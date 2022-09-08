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Анкара просит Хельсинки еще раз подумать об экстрадиции шести человек

Анкара просит Хельсинки еще раз подумать об экстрадиции шести человек

Турция попросила власти Финляндии пересмотреть шесть запросов об экстрадиции, которые Хельсинки отклонил в течение лета, передает портал Yle со ссылкой на Минюст скандинавской страны.

"Кроме того, в августе Турция направила Финляндии один совершенно новый запрос об экстрадиции", - уточняется в сообщении.

В министерстве добавили, что все эти запросы пока обрабатываются, так что комментарии по их поводу ведомство не дает.

Напомним, запросы Анкары об экстрадиции оказались в центре внимания в связи с заявками Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО: Турция скептически относится к их стремлению войти в альянс, так как, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они "приютили террористов".

Запросы об экстрадиции были сделаны после саммита Североатлантического альянса в Мадриде в конце июня.

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