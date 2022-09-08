Анкара просит Хельсинки еще раз подумать об экстрадиции шести человек

8 сен. 9:38

Турция попросила власти Финляндии пересмотреть шесть запросов об экстрадиции, которые Хельсинки отклонил в течение лета, передает портал Yle со ссылкой на Минюст скандинавской страны.

"Кроме того, в августе Турция направила Финляндии один совершенно новый запрос об экстрадиции", - уточняется в сообщении.

В министерстве добавили, что все эти запросы пока обрабатываются, так что комментарии по их поводу ведомство не дает.

Напомним, запросы Анкары об экстрадиции оказались в центре внимания в связи с заявками Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО: Турция скептически относится к их стремлению войти в альянс, так как, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они "приютили террористов".

Запросы об экстрадиции были сделаны после саммита Североатлантического альянса в Мадриде в конце июня.