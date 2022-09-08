Власти Запорожья готовы провести референдум по вхождению в состав России

8 сен. 9:27

Предложение о проведении референдума по вхождению в состав РФ в День народного единства, 4 ноября текущего года поддержана в Запорожской области, - заявил глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий.

"Чем раньше, тем лучше. Мы всегда приветствуем, и если есть инициатива руководства большого партийного проекта, то мы поддержим эту инициативу и сделаем все в лучшем виде", - цитирует его слова газета "Известия".

Ранее о том, что референдумы ДНР и ЛНР на освобожденных территориях Украины нужно провести в День народного единства, заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, подчеркнув, что этот праздник объединяет русский мир.