ВС Армении обстреляли Кельбаджарский и Товузский районы Азербайджана

8 сен. 9:12

ВС Армении накануне вечером и сегодня ночью в очередной раз подвергали обстрелу позиции ВС Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны АР.

В ведомстве пояснили, что с 21:00 7 сентября до 04:00 8 сентября армянские подразделения с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Субатан Басаркечарского района и Чинарлы Товузгалинского района госграницы, подвергали интенсивному обстрелу с перерывами из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района и Агдам Товузского района.

Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры.