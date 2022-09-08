В Казахстане уберут необоснованные требования к бизнесу

8 сен. 9:09

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по внедрению нового регулирования в предпринимательской деятельности и автоматизации сфер государственного контроля и надзора.

На сегодня в стране завершен анализ регуляторных актов в сферах транспорта, торговли, общественного питания, услуг проживания, операций с недвижимым имуществом, горнодобывающей промышленности, компьютерного программирования, защиты прав потребителей, информации и связи, - отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает "АиФ-Казахстан".

По итогам проверки выявлено более 22 тыс требований, 3,8 тыс из которых (17%) не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики, поэтому они будут отменены или пересмотрены, - подчеркнул министр, добавив, что анализ еще по семи сферам в рамках первого этапа данной работы продолжается он касается сельского хозяйства, складирования, трубопроводного транспорта, строительства, ремонта автомобилей и мотоциклов, миграции, авторских и смежных прав.

"Я еще раз хочу отметить важность этой реформы. Нельзя каждый раз отодвигать сроки: надо быстрее убрать все необоснованные требования, чтобы бизнес "задышал" более свободно. Всю работу по регуляторным актам нужно завершить в этом году", - отметил Алихан Смаилов, добавив, что нужно очень внимательно относиться к введению новых требований к бизнесу, активизировать эту работу и пересмотреть сроки согласования госорганами необходимых данных в сторону сокращения.