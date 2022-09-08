Сегодня в Турцию, Италию и Китай отправятся пять судов с украинским зерном

8 сен. 8:43

Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выйти сегодня из портов Украины пяти судам, груженым продовольствием, - сообщает ООН.

"СКЦ санкционировал выход пяти судов, перевозящих в общей сложности 83 241 т зерна и других продуктов питания в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Суда Jasmin Queen (9 531 т кукурузы), Captain Adam 1 (9,3 тыс т пшеницы) и Filyoz (4 410 т подсолнечного масла) отправятся в Турцию. Судно Kiran America направится в Китай с 50 тыс т ячменя и кукурузы, а судно Santana доставит в Италию 10 тыс т пшеницы.

Ранее перенесло выход из порта Черноморск на четверг, 8 сентября, судно Dignity с 8,2 тыс т семян подсолнечника. Планируется, что оно направится в Турцию.

Общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, по состоянию на 7 сентября составляет 2 млн 334 тыс 850 т, - подчеркивается в релизе.