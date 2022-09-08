Трамп задумался над очередным президентским сроком

8 сен. 8:29

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время решит, будет ли участвовать в очередных выборах президента США.

"Все хотят, чтобы я баллотировался в президенты США. Я лидирую в опросах и республиканцев, и демократов. Я приму решение в самое ближайшее время", - сказал он в четверг в интервью индийскому телеканалу NDTV, передает ТАСС.

"Я думаю, многие будут очень счастливы. Хотя пара человек не обрадуется", - добавил он.

Ранее источники в окружении бывшего президента сообщили, что он уже осенью может объявить о намерении вновь вступить в борьбу за пост главы государства. Согласно последним опросам, кандидатом в президенты Трампа хотят видеть почти 60% республиканцев.

Напомним, выборы главы Белого дома пройдут в США в 2024 году.