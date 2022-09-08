Украина ввела новые санкции против представителей российской власти

8 сен. 8:13

Украина ввела санкции против 606 представителей власти РФ, - сообщил накануне в своем вечернем обращении президент страны Владимир Зеленский.

"Сегодня принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации России, 424 депутата Госдумы России", - заявил Зеленский, передает ТАСС.

В отношении данных лиц уже принят ряд юридических, дипломатических и политических мер, - добавил Зеленский, не уточнив, в чем заключаются эти меры. Список подпавших под санкции россиян также не приводится.