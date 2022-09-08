Константинов: Крым не испытывает проблем с газом, несмотря на провокации Киева

8 сен. 7:55

Крым полностью обеспечен газом и готов к предстоящему отопительному сезону, - заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона", - рассказал Константинов, передает РИА Новости.

Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море, в результате атаки на одной из платформ начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы.

Для жителей полуострова стоимость газа не изменится в течение двух лет, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"По согласованию с правительством РФ стоимость газа для крымчан останется на прежнем уровне в течение двух лет", - пояснил глава республики.