Греция пожаловалась на Турцию в ЕС и НАТО

8 сен. 7:13

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отправил письма главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией.

В письмах Дендиас обращает внимание "на последнюю серию подстрекательских заявлений", сделанных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава МИД цитирует заявления, согласно которым Греция оккупировала острова в Эгейском море и турецкий лидер угрожает, что Греция заплатит за это высокую цену

"Эти публичные заявления президента Турции говорят сами за себя; они неспровоцированы, неприемлемы и оскорбляют Грецию и греческий народ. Их откровенно угрожающий характер и тон более чем очевидны, что развеивает любые сомнения в их цели, а также любые утверждения о том, что они предназначены исключительно для внутренних целей в связи с предстоящими выборами в стране", - пишет Дендиас, передает РИА Новости.

"Эта риторика сочетается с резким ростом случаев нарушения суверенитета моей страны в Эгейском море и юго-восточном Средиземноморье", - сообщил Дендиас, отметив, что подобные заявления еще больше поляризуют ситуацию и вселяют в турецкий народ ненависть, вражду и презрение к греческим соседям, тем самым делая перспективы сближения еще более призрачными.

Глава МИД Греции потребовал, чтобы поведение Турции в отношении Греции было осуждено всем международным сообществом.

Аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа генеральной ассамблеи ООН.