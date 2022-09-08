На Северном Кавказе похолодает

8 сен. 6:57

Сегодня большинство республик СКФО будет оставаться во власти дождей, будет пасмурно и прохладно.

Холоднее всего будет в Карачаево-Черкесии – в Черкесске всего 5-7 градусов тепла, чуть теплее во Владикавказе – до 10 тепла, пасмурно. В Магасе и Назрани чуть теплее, до 16 градусов.

В Дагестане сегодня дождливо, в Махачкале и Дербенте до 17 тепла.

В столице Чечни день будет солнечный, а воздух прогреется до 12 градусов. В Нальчике тоже солнечно, но чуть прохладнее – до 10 градусов.

На Ставрополье в четверг сухо и солнечно, но прохладно - температура воздуха составит лишь 10 градусов.

Теплее всего сегодня будет на Черноморском побережье Кубани – здесь солнечно и 13-16 тепла, в столице края прохладнее - воздух днем здесь прогреется до 0 градусов.