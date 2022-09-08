Байден опасается вмешательства в американские выборы

8 сен. 6:44

Президент США Джо Байден продлил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в американские выборы, - говорится в его письме лидерам палат конгресса.

"Я направил в федеральный реестр для публикации уведомление о том, что чрезвычайное положение из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы или подрыва общественного доверия в Соединенных Штатах, введенное 12 сентября 2018 года, останется в силе после 12 сентября 2022 года", - указал президент в своем письме, передает РИА Новости.

"Хотя в настоящее время нет свидетельств тому, что иностранные силы стремятся изменить результаты голосования каких-либо американских выборов, они исторически стремились использовать в своих интересах свободную и открытую политическую систему Америки", - написал Байден, добавив: он счел необходимым продлить чрезвычайное положение в соответствии с исполнительным указом 13848 об угрозе иностранного вмешательства в выборы США.