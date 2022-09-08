Россия обсудит в СБ ООН поставки Украине западного оружия

8 сен. 6:30

Россия запросила на сегодня проведение заседания СБ ООН по проблеме поставок западных вооружений Киеву, - сообщил российский постпред Василий Небензя.

"Предлагаем обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденную поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину", - сказал Небензя, передает РИА Нвоости.

В качестве докладчика Россия хотела бы видеть замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу, а также "представителей гражданского общества", - добавил Небензя.