Коронавирус продолжает держать Казахстан в напряжении

8 сен. 6:15

Коронавирус не покидает Казахстан - за минувшие сутки в стране выявлен 321 новый случай заболевания.

Лидером по числу новых заболевших по-прежнему остается столица - в городе Нур-Султан 59 новых инфицированных, на втором месте с 40 заболевшими Карагандинская область, на третьем – Акмолинская область, здесь 39 новых пациентов, - передает Sputnik Казахстан.

Большое число говых заболевших в Западно-Казахстанской (37), в Костанайской (30) областях и в городе Алматы – (31). В остальных регионах таковых меньше 20-ти, все регионы находятся в "зеленой" зоне".

Напомним, днем ранее в Казахстане выявили 324 новых случая коронавируса, это вдвое больше, чем сутками ранее.