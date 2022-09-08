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Израиль не допустит усиления иранского присутствия возле своих границ

Израиль не допустит усиления иранского присутствия возле своих границ

Израиль не допустит усиления присутствия Ирана в регионе. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Яир Лапид в ходе своего выступления перед выпускниками офицерского курса на базе ВМС Израиля в Хайфе.

"Корабли и военнослужащие, которые будут под вашим командованием, будут ходить в море против ветра и сталкиваться с одними из худших угроз, которые нам известны: у побережья Ливана, которое контролируется "Хeзбoллoй", у бeрeгoв Газы и в Красном море, где нaблюдaeтся всe бoлee и бoлee серьезное иранское присутствие", - поведал Лапид.

В связи с этим он указал на то, что для Израиля "неприемлемо это присутствие". "Мы не позволим Ирану и его марионеткам стать центральным игроком на нашей морской арене", - цитирует израильского премьера ТАСС.

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