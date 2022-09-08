Жителям Москвы пообещали потепление и много солнца

8 сен. 1:47

Погода в Москве изменится с 9 сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу днем воздух в столице прогреется до плюс 14-16 градусов, а в Подмосковье – до плюс 17 градусов.

"Ветер будет уже слабее и не северный, а восточный и юго-восточный. До бабьего лета еще не дотягиваем, но жить станет повеселее", – цитирует научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда ТАСС.

Метеоролог также пообещал, что осадки сменятся солнцем, его будет много. Такой характер погоды сохранится в субботу, воскресенье и понедельник, добавил Вильфанд.