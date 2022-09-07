Карачаево-Черкесия получила поздравление с МКС

7 сен. 23:57

Российские космонавты с орбиты поздравили Карачаево-Черкесию со 100-летним юбилеем. Видеопоздравление от членов экипажа МКС, летчика-космонавта, героя России Олега Артемьева, а также космонавтов-испытателей Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, в своем телеграм-канале разместил глава региона Рашид Темрезов.

"Живописная республика с ее чистейшими водами, величественными снежными вершинами известна всем россиянам своим гостеприимством, туристическим потенциалом, красивыми национальными традициями. Мы с орбиты любуемся величием Эльбруса, у подножия которого расположена ваша прекрасная республика", - сказал Матвеев.

Корсаков же напомнил, что в Нижнем Архызе действует уникальная специальная астрофизическая обсерватория РАН, благодаря которой Карачаево-Черкесия входит в число мировых астрофизических центров.

Рашид Темрезов поблагодарил космонавтов за поздравления, добавив, что их ждут в гости в КЧР.