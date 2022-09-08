Дожди в Пакистане смывают объект Всемирного наследия

В страдающем от наводнения Пакистане, где в результате беспрецедентного сезона дождей погибли сотни людей, нависла угроза на археологическим памятником, возраст которого составляет 4500 лет. The Guardian отмечает, что руины Мохенджо-Даро, расположенные в южной провинции Синд недалеко от реки Инд и признанные объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, считаются одними из наиболее хорошо сохранившихся городских поселений в Южной Азии. Они были обнаружены в 1922 году, а исчезновение их цивилизации, совпадавшей с цивилизациями Древнего Египта и Месопотамии, до сих пор окружено тайной.

Наводнение не затронуло непосредственно Мохенджо-Даро, но дожди нанесли ущерб руинам, сказал Ахсан Аббаси, куратор объекта. Несколько больших стен, построенных почти 5000 лет назад, рухнули. Аббаси отметил, что десятки строителей приступили к ремонтным работам под руководством археологов. При этом он не назвал приблизительную сумму ущерба. По словам Аббаси, достопримечательность этого места "буддийская ступа", большая полусферическая структура, связанная с поклонением, медитацией и погребением, остается нетронутой. Но ливни повредили некоторые внешние стены. Также были повреждены некоторые большие стены, разделяющие отдельные комнаты или покои. Аббаси сказал, что цивилизация в Мохенджо-Даро, также известном как "Курган мертвых" на языке синдхи, построила сложную дренажную систему, которая в прошлом имела решающее значение при наводнениях.

Хотя наводнения затронули весь Пакистан, провинция Синд пострадала больше всего. Армейские инженеры сделали разрезы в насыпи на озере Манчар, крупнейшем пресноводном озере в Пакистане, чтобы спустить поднимающиеся воды в надежде спасти близлежащий город Сехван от наводнения. Вода из озера уже затопила десятки близлежащих деревень, из-за чего сотни семей были вынуждены в спешке покинуть свои дома. Войска и волонтеры используют вертолеты и лодки для эвакуации людей из затопленных районов в ближайшие лагеря по оказанию помощи. Десятки тысяч человек уже живут в таких лагерях, еще тысячи укрылись на обочинах дорог на возвышенностях.

Премьер-министр Шахбаз Шариф призвал пакистанцев сделать пожертвования пострадавшим от наводнения, большинство из которых полагаются на помощь правительства, чтобы выжить. Шариф неоднократно просил международное сообщество увеличить помощь пострадавшим от наводнения, поскольку Пакистан столкнулся с трагедией, вызванной изменением климата.

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что передало правительству Синда тысячи палаток и других предметов первой необходимости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир перестать игнорировать кризис. Завтра он планирует посетить пострадавшие от наводнения районы. По словам пакистанских официальных лиц, Гутерриш отправится в Синд, но неизвестно, посетит ли он археологический объект.