Россияне будут преподавать в Узбекистане

7 сен. 23:45

Российские педагоги приедут в Узбекистан и другие страны в рамках проекта "Российский учитель за рубежом", который охватывает 200 школ из семи государств, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.

Всего в проекте участвуют свыше 350 учителей из 49 субъектов. Они будут вести русский язык и другие предметы на русском языке. Первые преподаватели уже прибыли на свое новое временное место работы. Так, Людмиле Сизовой из Владимира предстоит вести уроки в школе Кыргызстана.

"Это был очень теплый прием, нас встречали с цветами! Нам уже создали все условия для эффективной работы. Очень рады, что будем работать в такой школе", - добавила она.

Стоит добавить, что проект реализован Россотрудничеством при поддержке Минпросвещения РФ. Помимо Узбекистана и Кыргызстана, в проекте участвуют также школы из Вьетнама, Сербии, Монголии, Таджикистана и Турции.