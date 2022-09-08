Вандалы надругались над великими армянами в Джермуке

В связи с ростом популярности Армении у российских туристов в этом году начали все чаще рекламировать ее достопримечательности, в частности, небольшой курортный городок Джермук, где в советские годы находилась популярная бальнеологическая здравница. Благодаря минеральным источникам в Джермук приезжали лечиться со всего СССР.

Сомнения в том, что город может вновь обрести былую славу, начали появляться после такого рода отзывов на туристических сайтах: "Разочарование полное! Не советую! Сам символ города Джермук в удручающем состоянии, представляет собой статую из дешевого железа, исписанную граффити подростками, полуразрушенную временем. А поляна, на которой расположена статуя, усеяна битым стеклом, много мусора вокруг. Очень огорчены увиденным. Ничего кроме уныния! Не рекомендую!"

Удивлены туристы и "постапокалиптическим" состоянием гигантского Дворца спорта с панорамным остеклением, и другими объектами, превращенными в безликие заброшенные руины. Но все это мелочи по сравнению с "отзывом" доктора биологических наук, профессора Самвела Пипояна, который побывал в центральном парке Джермука и увидел подвергшиеся нападению вандалов бюсты великих армян: Комитаса, Севака, Туманяна, Арама Хачатуряна, Мартироса Сарьяна и десятков других.

В одной из соцсетей профессор написал: "Года два-три назад эти бюсты были испачканы в разные неприятные цвета, но их еще можно было спасти. Сейчас положение ужасное. Почти все бюсты либо разбиты, либо осквернены… Больно видеть, насколько развился в нас вандализм, пренебрежение к искусству и науке, что такие великолепные работы попираются не только простыми гражданами, но и пренебрегаются государственными и общественными службами… Неужели власти Джермука не видят этого?.. Мы теряем свою историю и уважение к ней, особенно среди молодых людей, основная деятельность которых сводится к тому, чтобы на бюстах или на прилегающих к ним стенах оставлять надписи "Мы были здесь"".

О вандализме армянских националистов известно давно. Они в течение 30 лет орудовали на оккупированных территориях Азербайджана, где сотни объектов, включая большинство мечетей, святынь и кладбищ этнических азербайджанцев были разграблены, подверглись вандализму, осквернению и уничтожению, находясь под армянским контролем. Они уничтожали азербайджанское наследие и в столице Армении. Но об уничтожении собственного культурного наследия в таком масштабе открыто заговорили впервые.

Кто же не угодил вандалам?

Комитас

Будущий композитор, основатель классической армянской традиции родился в турецком городе Кютахья. Звали его Согомон Согомонян. В 1881 году католикос Геворг IV поручил привезти ему мальчика-сироту для обучения Эчмиадзинской духовной семинарии. Из всех претендентов выбрали Согомона. Но когда каталикос заговорил с ним, тот ответил: "Я не говорю по-армянски, если хотите - спою"... Завершив обучение в семинарии, Согомон принял сан священника и церковное имя Комитас. Позже он учился в Берлине, выступал в Париже, но в 1910 году каталикос счел, что Комитас использовал церковную музыку для "неправильных целей". Тогда композитор отказался от церковного титула и уехал в Константинополь, где создал хор, выступал с лекциями и докладами на международных конференциях, дирижировал. Однако и в Константинополе композитор столкнулся с консервативными армянскими священнослужителями, которые донесли на него турецкой полиции. Все это сказалось на здоровье Комитаса, ввергнув его в жесткую депрессию. Композитора поместили в турецкую больницу, а через несколько лет перевели в парижскую психиатрическую лечебницу. Более 20 лет провел он на больничной койке и умер в 1935 году. До сих пор исследователи спорят, была ли у Комитаса шизофрения, которая не лечится, или же поддающееся лечению посттравматическое расстройство. Через год после смерти прах Комитаса перевезли в Армению, но большинство его рукописей было утрачено. Зато Церковь переменила отношению отношение к композитору, заявив, что "армянский народ в песне Комитаса нашел и узнал свою душу, свое духовное "я".

Рубен Севак

Будущий поэт, прозаик и переводчик Рубен Чилинкирян родился в турецком городе Силиври окончил медицинский факультет Лозаннского университета. Был женат на немке. Свободно владел французским языком. Взял себе псевдоним Севак – черноокий. Был автором "Красной книги", посвященной бедствиям армян и социально-философским проблемам, а также цикла рассказов "Страницы, вырванные из дневника врача".

Ованес Туманян

С именем Ованеса Туманяна связывают расцвет и становление армянской литературы. Он дружил с основоположником символизма Валерием Брюсовым, Константином Бальмонтом, Сергеем Городецким. Многие из его произведений признаны шедеврами армянской литературы и переведены на сорок языков мира.

Арам Хачатурян

Композитора и дирижера Арама Хачатуряна называют одним из столпов армянской и советской композиторской школы. Он родился в Грузии. Преподавал в Гнесинке. "Танец с саблями", а также музыка к балетам "Гаяне", "Спартак" и "Маскарад" принесли ему всемирную славу. Хачатурян был автором трех симфоний, шести концертов, произведений вокальной, хоровой, инструментальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, а также гимна Армянской ССР.

Мартирос Сарьян

Будущий художник родился в Нахичеване-на-Дону, куда в свое время Екатерина II переселяла армян из Крыма. (Ныне это один из районов Ростова-на Дону). В 1910-1913 годах ездил в Турцию, Египет и Иран. Учился в Москве. Творчество художника сыграло ведущую роль в становлении национальной школы армянской советской живописи.

Чем все эти люди уже после своей смерти разгневали вандалов, пока остается загадкой. Но, как видно, и для добропорядочных представителей городских властей память о великих армянах мало что значит.