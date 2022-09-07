Депутат от партии Пашиняна призвал "лечить раны армянского и азербайджанского народов, а не углублять вражду"

7 сен. 23:40

Депутат парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Арсен Торосян призвал соотечественников отказаться от политики разжигания вражды с Азербайджаном. Об этом пишут армянские СМИ.

"Статус-кво, сложившийся после войны 2020 года, таит в себе опасности... Необходимо лечить раны армянского и азербайджанского народов, переживающих 30 лет в войнах и военных конфликтов, а не углублять вражду", - подчеркнул политик.

"Азербайджан был ранен в войне 1994 года, давшей 25 тыс жертв, имея 600 тыс беженцев, или мы единственные жертвы? Разжигание длительной вражды с азербайджанцами является для нас ловушкой. Мы не должны разжигать вражду", - подчеркнул Торосян.

Депутат также признал, что Армения ошиблась, создавая марионеточный режим на оккупированных территориях Азербайджана, - по его словам, эта идея была самообманом, и никаких шансов на успех у сепаратистского проекта не было никогда. Сейчас власти, отметил парламентарий, работают над решением этой проблемы.