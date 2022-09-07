Неделя охраны труда в Сочи пройдет в новом формате

7 сен. 23:15

С 27 по 30 сентября в Сочи пройдет VII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ), в ходе которой запланировано более 100 мероприятий, посвященных актуальным вопросам охраны труда и занятости населения, сообщила заместитель главы города Елена Канюк.

Неделя будет проведена в измененном формате - в этом году организаторы решили расширить круг тем и уделить внимание вопросам не только охраны труда, но и занятости населения.

"Вопросы охраны труда и занятости населения обсудим в рамках Дня службы занятости населения и Молодежного дня, который объединит более 1 тыс молодых специалистов, студентов. Они соберутся на деловой площадке форума для обмена опытом, налаживания эффективных коммуникаций в том числе с целью сотрудничества в области охраны труда, производственной и экологической безопасности", - цитирует вице-мэра "Интерфакс".

Отличительными особенностями ВНОТ станут и цифровые решения в сфере охраны труда, и сессии, посвященные развитию культуры безопасности, геймификации охраны труда, трансформации системы подготовки кадров, требования к закупкам, актуальные вопросы оценки профессиональных рисков, практические аспекты обучения, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Кроме того, на ВНОТ-2022 будут подведены итоги профессиональных конкурсов и пройдет отраслевая выставка.