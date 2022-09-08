Страны Центральной Азии и Персидского залива выстраивают стратегический диалог

Вчера в Эр-Рияде прошла первая министерская встреча стратегического диалога "Совет сотрудничества арабских государств Персидского Залива - Центральная Азия". По словам генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Наифа Фалаха аль-Хаджрафа, они обсуждали укрепление стратегических отношений и сотрудничества для достижения стабильности, безопасности, мира и добрососедства, а также продвижение общих интересов в области политики, экономики и культуры.

Новый формат стал возможным после консультативной встречи между главами внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии с генсеком ССАГПЗ в октябре прошлого года на полях 6-й встречи глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Нур-Султане.

Подготовка ко встрече велась долго. В июле в Саудовскую Аравию ездил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а в конце августа - президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В начале августа генсек ССАГПЗ совершил турне по странам Центральной Азии. В ходе визитов в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан он обсуждал развитие экономических отношений между центральноазиатскими республиками и странами ССАГПЗ и новую модель многостороннего партнерства.

В ССАГПЗ входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар и Оман

Аль-Хаджраф отметил, что его турне в страны Центральной Азии, в ходе которого были подписаны меморандумы о взаимопонимании, подтвердил большую заинтересованность в создании институциональной базы для отношений, полезных обеим сторонам, которые улучшают перспективы стратегического диалога с учетом многочисленных общих исторических и культурных связей. Он также сказал, что первое заседание стратегического диалога направлено на формирование нового этапа по расширению отношений между государствами нового формата, а также исполнению директив лидеров стран ССАГПЗ по укреплению и консолидации позиций блока на региональном и международном уровнях в качестве модели для развития, безопасности и стабильности.

На обсуждение были вынесены отчеты о выполнении решений Верховного совета, принятые на 42-м саммите стран ССАГПЗ в декабре прошлого года, а также меморандумы и доклады, связанные с развитием стратегических отношений между странами ССАГПЗ и странами Центральной Азии, в дополнение к актуальным региональным и международным событиям. Помимо общего заседания запланированы двусторонние встречи глав МИД республик с коллегами из ССАГПЗ, а также представителями ведущих компаний арабских стран. Первое заседание диалоговой площадки глав МИД Центральной Азии и Персидского залива вел министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла Аль Сауд, который также выступает председателем текущей, 153-й сессии министерского совета ССАГПЗ.

По итогам сегодняшнего заседания стороны приняли совместное заявление, а также план сотрудничества в области торговли и инвестиций на 2023-2027 годы. Планируется, что вторая встреча стратегического диалога "Совет сотрудничества арабских государств Персидского Залива - Центральная Азия" пройдет в следующем году в Узбекистане. Проведение консультаций в таком централизованном, институционально оформленном формате должно позитивно сказаться на развитии экономического сотрудничества, в частности, перспективах открытия транспортно-логистических маршрутов, расширении торговых связей, а также на взаимодействии в сферах безопасности, здравоохранения, образования, культуры и спорта.