На саммит европейского расширенного сообщества пригласят лидеров Азербайджана, Грузии и Армении

7 сен. 22:43

Лидеры Азербайджана, Грузии и Армении получат приглашение на саммит европейского расширенного сообщества, который состоится 6 октября в Праге. Об этом сообщил высокопоставленный европейский представитель.

"Первая встреча европейского политического сообщества состоится в Праге 6 октября во второй половине дня непосредственно перед неформальным саммитом ЕС, запланированным на следующий день", - цитирует его РИА Новости.

Европейский чиновник отметил, что на саммит также планируется позвать глав государств всех 27 членов Евросоюза, лидеров Западных Балкан, Великобритании, Швейцарии, Турции, Украины, Норвегии, Исландии и Молдавии.

По его словам, главными темами встречи станут Украина, энергетический кризис и экономика.