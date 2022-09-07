Эксперт: Турция ведет борьбу за свой суверенитет, и Россия поддерживает это

7 сен. 22:38

Российские эксперты опровергли необоснованные обвинения против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Попытка информационного вброса против позиции Анкары была пресечена сегодня в прямом эфире авторской передачи Дмитрия Куликова "Кто против?" на телеканале "Россия 1".

Во время беседы международный обозреватель ИД "Коммерсант" Максим Юсин заявил, что Эрдоган якобы "прессует нас [Россию] на постсоветском пространстве". В ответ ведущий попросил его употреблять корректные выражения. После этого Юсин развил свою мысль, выразив мнение, что завершение Карабахской войны, победу в которой Азербайджан одержал "с помощью Турции" - "это для нас [России] не самое хорошее развитие событий".

Дмитрий Куликов в ответ на слова Юсина о якобы "прессинге" пояснил, что Турция ведет борьбу за свой суверенитет, и Россия поддерживает это. "Нам нужна суверенная Турция, как наш сосед, который действует из своих интересов. Да, в части и соседских, и других взаимоотношений часть интересов суверенной Турции имеет противоречия с нашими интересами. Это правда. И мы это обсуждаем. Но при этом было бы странно, если мы хотим мир суверенных государств, и одновременно мы хотим, чтобы все с нами сразу были согласны. Это невозможно", - обратил внимание он.

Ведущий не согласился и со словам Юсина о том, что у России с Турцией якобы идет борьба за "тюркские республики Средней Азии".

Телерадиоведущий Георгий Саралидзе также опроверг высказанные Максимом Юсиным утверждения. Прежде всего, он призвал "посмотреть" на президента России Владимира Путина и на то, как себя ведет руководство России. ""Прессовать" сейчас вряд ли получится нашу страну", - подчеркнул Георгий Саралидзе.

Далее, он пояснил, что Максим Юсин коснулся ситуации в регионе, за событиями в котором он внимательно следит. "И говорить о том, что в каких-то вещах, в том числе в вопросе Карабаха, был какой-то "прессинг" по отношению к России - [значит] вообще не понимать, что произошло. Потому что я там был. Я был и в ситуативном центре, где работают российские и турецкие военные, и [видел], как это все устроено. Я общался с нашими военными, которые стоят в Лачинском коридоре и так далее. В конце концов, если посмотреть на ту ситуацию, которая там сложилась после известных событий… Там не турецкие военные все-таки стоят, там стоят российские миротворцы. И это нельзя выкидывать и игнорировать", - сделал акцент телерадиоведущий.