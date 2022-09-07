Общественный транспорт Севастополя подстроят под жителей города

7 сен. 21:57

Власти Севастополя в следующем 2023 году переформатируют всю сеть городского общественного транспорта, сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.

"Изменилась внутренняя миграция населения, изменились транспортные потоки, количество пассажиров. На 20% увеличилось количество людей, которые пользуются общественным транспортом", - цитирует его "АиФ-Крым".

Чиновник подчеркнул, что корректировки будут максимально учитывать пожелания жителей, а также все изменения, которые произошли в Севастополе за последнее время.

Есть также планы по расширению маршрутной сети в пригородах Севастополя, добавил Иено.