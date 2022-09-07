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В Минводах появился Совет директоров крупных предприятий

В Минводах появился Совет директоров крупных предприятий

В Минеральных Водах создали совет директоров крупных городских предприятий. Об этом сообщили в администрации Минераловодского городского округа.

По словам главы округа Вячеслава Сергиенко, данный шаг даст возможность разработать механизмы по улучшению инвестиционного климата и реализации приоритетных проектов в этом направлении, организовывать ярмарки, выставки, форумы и продвигать бренд округа на федеральном уровне.

Совет директоров состоит из руководителей предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в Минераловодском городском округе.

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