В Минводах появился Совет директоров крупных предприятий

7 сен. 21:59

В Минеральных Водах создали совет директоров крупных городских предприятий. Об этом сообщили в администрации Минераловодского городского округа.

По словам главы округа Вячеслава Сергиенко, данный шаг даст возможность разработать механизмы по улучшению инвестиционного климата и реализации приоритетных проектов в этом направлении, организовывать ярмарки, выставки, форумы и продвигать бренд округа на федеральном уровне.

Совет директоров состоит из руководителей предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в Минераловодском городском округе.