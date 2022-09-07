В Иране опровергли информацию о кибератаке на Албанию

7 сен. 21:46

Иран отвергает все обвинения в кибератаке на правительственные компьютерные системы Албании. Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством иностранных дел Ирана.

"Решение этой страны разорвать с нами политические отношения, руководствуясь необоснованными обвинениями, является необдуманным и недальновидным шагом на международной арене", - отметили в пресс-службе иранского внешнеполитического ведомства.

В заявлении также сказано, что Исламская Республика как одна из жертв кибератак отвергает и осуждает любое использование киберсферы для атаки на жизненно важную инфраструктуру других стран, передает ТАСС.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Албании Эдди Рама объявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном. В качестве причины разрыва отношений в Албании назвали кибератаку на правительственные компьютерные системы, вину за которую Тирана возложила на Иран.