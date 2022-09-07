Выплаты потерявшим работу вырастут в Казахстане

7 сен. 20:54

В соответствии с поручением президента Казахстана, озвученным в послании народу, с 1 января следующего года в среднем на 13% вырастет размер социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования в случае потери работы. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

По действующему законодательству уволенным людям, зарегистрированным в качестве безработных, выдаются социальные выплаты по потере работы на протяжении от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного соцстрахования и дохода за последние 2 года.

Выплата совершается за счет средств ГФСС в размере до 40% от утраченного дохода.

"Во исполнение поручения главы государства в проекте Социального кодекса РК предусматривается повышение коэффициента замещения дохода для исчисления размера социальной выплаты на случай потери работы с 40 до 45%. В результате, размер данных выплат будет увеличен в среднем на 13%", - указали в Минтруда.

В ведомстве обратили внимание на то, что размер ставки социальных отчислений, которые работодатели делают за работников в ГФСС, не изменился.