Плов приготовят для гостей "Атамани" 10 сентября

7 сен. 21:35

В рамках праздник риса в кубанском этнографическом комплексе "Атамань", который состоится 10 сентября, приготовят 500 кг плова. Об этом сообщает пресс-служба "Атамани".

Пловом в этот день будут угощать всех желающих. Затем состоится народное голосование за самый вкусный плов, приготовленный казачками. Также в программе праздника розыгрыши призов и фолк-дискотека.

"Гости смогут окунуться в завораживающий колорит осенней станицы, посетить ремесленные мастерские, станичный зверинец, прокатиться "с ветерком" на тачанке, побывать в хатах, погрузиться в быт, традиции и обряды кубанского казачества", - сообщает пресс-служба.