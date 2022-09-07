На границе Турции и Сирии задержали пятерых террористов

7 сен. 21:18

На границе Турции и Сирии схватили пять членов террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России), которые занимались планированием очередного теракта в регионе. Об этом сообщили сегодня в министерстве внутренних дел Турции.

В ведомстве отметили, что группу террористов ИГИЛ, отбывавшую ранее наказание в тюрьме "Эль Кеф" района Хасеке, освободили боевики организации YPG при условии, что они последуют в приграничный с Турцией район Джераблюс.

Один из террористов ИГИЛ Рами Мухаммед эль-Хамед по позывным "Рами Ремо" был пойман 31 августа при подготовке теракта. На основе его показаний была организована операция по задержанию еще четырех боевиков, которые собирались пересечь границу Турции с направления Джераблюса.

Пoмимo этoгo, былo зaдeржaнo шeсть чeлoвeк, учacтвoвaвших в пoдгoтoвкe нeзaкoннoй пeрeпрaвки тeррoристoв чeрeз грaницу, пeрeдaeт агентство Anadolu.