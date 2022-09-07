Велогонка перекроет проспект во Владикавказе

7 сен. 20:44

Проезд по проспекту Коста во Владикавказе будет закрыт 9 сентября, сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.



Дорожный отрезок от улицы Красногвардейской до Московского шоссе будет перекрыт в 11:30 мск в связи с проведением велогонки "Дружба народов Северного Кавказа".



Автоинспекторы попросили с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и планировать свой путь заранее.