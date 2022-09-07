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Велогонка перекроет проспект во Владикавказе

Велогонка перекроет проспект во Владикавказе

Проезд по проспекту Коста во Владикавказе будет закрыт 9 сентября, сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Дорожный отрезок от улицы Красногвардейской до Московского шоссе будет перекрыт в 11:30 мск в связи с проведением велогонки "Дружба народов Северного Кавказа".

Автоинспекторы попросили с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и планировать свой путь заранее.

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