Проезд по проспекту Коста во Владикавказе будет закрыт 9 сентября, сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.
Дорожный отрезок от улицы Красногвардейской до Московского шоссе будет перекрыт в 11:30 мск в связи с проведением велогонки "Дружба народов Северного Кавказа".
Автоинспекторы попросили с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и планировать свой путь заранее.
Велогонка перекроет проспект во Владикавказе
Проезд по проспекту Коста во Владикавказе будет закрыт 9 сентября, сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.
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