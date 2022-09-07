Казань принимает Международный фестиваль мусульманского кино 

7 сен. 20:46

Завтра, 8 сентября, в столице Татарстана открывается XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино, в котором примут участие 50 фильмов, - сообщила пресс-служба фестиваля.

"По регламенту конкурсная программа состоит из 10 фильмов в каждой номинации – конкурс игровых полнометражных и короткометражных, документальных полнометражных и короткометражных, а также национальный конкурс. В основной конкурсной программе полнометражных игровых фильмов представлены фильмы из Турции, Индии, Ирана, Казахстана, Бангладеш, России, Египта и Шри-Ланки, а также две ленты, снятые в копродукции - Ливан-Германия и Татарстан-Казахстан", - говорится в сообщении.

Так, в конкурсе "Игровое полнометражное кино" заявлены фильм "Гнев" российско-ливанского режиссера Марии Ивановой, посвященный проблеме терроризма, драма "Долг Хасана" известного турецкого режиссера Семиха Капланоглу, дебютная работа индийского режиссера Натеша Хегде "Педро", иранская картина "Тихая слава" Нахида Хассанзаде, казахстанская картина Болата Калымбетова "Мукагали".

Также в рамках конкурса пройдет мировая премьера фильма российского режиссера Александра Галибина "Приключения маленького Бахи" о жизни мальчика из дагестанского аула.

"Все картины конкурсной программы имеют глубокую связь с этническими, национальными, культурными и религиозными традициями, которые приняты на территории разных стран. В них прослеживаются изменения и трансформация главных героев, которые вступают во взаимоотношения с принятыми этическими и моральными нормами, которые в свою очередь оказывают влияние на дальнейшие судьбу каждого из персонажей", - сообщила пресс-служба фестиваля.

Также зрители увидят внеконкурсные программы: "Россия – исламский мир","Тюркский мир", "Этническое кино: точки роста", "Казанские премьеры", программу посвященную 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, ретроспективы приуроченные к 95-летию режиссера Владимира Мотыля и 90-летию режиссера Андрея Тарковского.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино завершится 11 сентября.