Россия и ООН обсудили вопросы доступа на мировые рынки продуктов и удобрений

7 сен. 20:27

В среду, 7 сентября, Россия и Организация Объединенных Наций (ООН) обсудили в Женеве вопрос обеспечения доступа на мировые рынки российских продуктов и удобрений. Об этом сообщил сегодня официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что стороны продолжают вести дискуссии на конструктивном и профессиональном уровне.

"Только сегодня в Женеве состоялась встреча между Россией и ООН под руководством генсека конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекки Гринспан с целью обеспечения полного функционирования договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и устранения препятствий для осуществления торговли продовольствием и удобрениями из РФ", - цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Представитель всемирной организации отметил, что переговоры с российской стороной получились позитивными.

Он добавил, что делегацию России на них возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.