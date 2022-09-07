Трутнев рассказал о рекордах ВЭФ

7 сен. 20:20

Участники VII Восточного экономического форума заключили инвестиционные соглашения на более чем 3,2 трлн рублей, что стало рекордом, рассказал вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на пресс-конференции.

"Это первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7 тыс гостей, подписаны соглашения на общую сумму 3 трлн 255 млрд рублей - это тоже рекорд", - пояснил он.

Трутнев уточнил, что "на полях" Восточного экономического форума было подписано более 260 соглашений.