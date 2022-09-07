Постпред России встретится с гендиректором МАГАТЭ

7 сен. 19:58

В четверг, 8 сентября, состоится встреча постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гроссии. Об этом сообщил сам российский постпред в эфире телеканала "Россия 24".



"Завтра у меня встреча назначена с генеральным директором. Сегодня он находится в Риме, поэтому встретиться не удалось. Завтра мы с ним встретимся, и я попрошу поподробнее объяснить, что он имеет в виду. У меня впечатление такое, что пока эта идея рыхлая, сырая, но ее вектор представляется заслуживающим внимания", - поведал Ульянов.

Он отметил, что в своем докладе гендиректор МАГАТЭ заявил о необходимости промежуточных мер, которые позволит снизить ядерную угрозу. "Эта идея - зона защиты эксплуатационной и ядерной безопасности на ЗАЭС - как раз представляет собой попытку нащупать какие-то более предметные шаги в плане укрепления ядерной безопасности на этом объекте. Нужно получше посмотреть, что за этим стоит", - заключил постпред РФ.